Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, yeni transferi Belçikalı Eden Hazard'ı basına ve taraftarlara tanıttı. Eden Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı" dedi. İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Öte yandan Eden Hazard ve Zinedine Zidane hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. İşte Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane ve en pahalı transferi Eden Hazard hakkındaki şaşırtan gerçek...
YILLARA GÖRE FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERLERİ
Futbol ekonomisi her gün katlanarak büyürken takımların, transferler için ödediği ücret de bu büyümeyle orantılı olarak artıyor. Bundan 10 yıl önce yapılan transferler için ödenen bonservis ücretiyle günümüzde ödenen tutarlar arasında son derece yüksek bir fark mevcut. Futbol ekonomisindeki bu büyüme liglere göre farklılık arz ediyor. Öyle ki son yıllarda transfer piyasasına İngiltere Premier Lig damga vuruyor.
İşte İngiliz ekiplerinin kasasını dolduran süreç ve futbol tarihine damga vuran transferler: