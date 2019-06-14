GaleriSpor

Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, yeni transferi Belçikalı Eden Hazard'ı basına ve taraftarlara tanıttı. Eden Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı" dedi. İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Öte yandan Eden Hazard ve Zinedine Zidane hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. İşte Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane ve en pahalı transferi Eden Hazard hakkındaki şaşırtan gerçek...

14.06.2019 00:27 - Son Güncelleme: 14.06.2019 00:40
Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan Hazard'ın tanıtımına, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emilio Butragueno, yönetim kurulu üyeleri, kulübün elçilerdinden Roberto Carlos ve Alvaro Arbeloa, Belçikalı futbolcunun ailesi ve 50 bine yakın taraftar katıldı.

Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...

Şeref tribünün olduğu alanda yapılan tanıtımda konuşan Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı." dedi.

Real Madrid'de henüz forma numarası belli olmayan Hazard, "Bu statta en kısa zamanda Real Madrid formasıyla oynamayı ve bir çok kupa kazanmayı istiyorum." diye konuştu.

Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...

Bu arada, İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

İspanyol kulübünün Hazard'dan önceki en pahalı transferi, 2009 yılında Manchester United'tan 96 milyon avroya kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo olmuştu.

Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...

Hazard'ı görmek için Santiago Bernabeu Stadı'na yaklaşık 50 bin taraftar gelirken, Real Madrid'in futbolcu tanıtımındaki en fazla taraftar katılımı rekoru 2009 yazında Cristiano Ronaldo'da (70 bin) olmuştu.

Real Madrid'in rekor transferi Eden Hazard ve Zideni Zidane hakkında şaşırtan gerçek! Eden Hazard ve kardeşleri...

YILLARA GÖRE FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERLERİ
Futbol ekonomisi her gün katlanarak büyürken takımların, transferler için ödediği ücret de bu büyümeyle orantılı olarak artıyor. Bundan 10 yıl önce yapılan transferler için ödenen bonservis ücretiyle günümüzde ödenen tutarlar arasında son derece yüksek bir fark mevcut. Futbol ekonomisindeki bu büyüme liglere göre farklılık arz ediyor. Öyle ki son yıllarda transfer piyasasına İngiltere Premier Lig damga vuruyor.

İşte İngiliz ekiplerinin kasasını dolduran süreç ve futbol tarihine damga vuran transferler:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! İlk görüşme gerçekleşti