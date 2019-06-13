Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde serinin 6. maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'a konuk oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors seride durumu 4-2 yaptı ve tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde serinin 6. maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'a konuk oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors seride durumu 4-2 yaptı ve tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.
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