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  • 14.06.2019 06:57
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 07:00

Son dakika: NBA'de tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

Son dakika haberi... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ile 'ın karşı karşıya geldiği final serisi büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors şampiyonluğunu ilan etti.



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde serinin 6. maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors'a konuk oldu. Mücadeleyi 114-110 kazanan Raptors seride durumu 4-2 yaptı ve tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan etti.

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