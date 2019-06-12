Milliler bu kez üzdü... Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenerek liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar dün İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un kullandığı serbest vuruşta Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu: 1-0. 32. dakikada Gylfi Sigurdsson'un kullandığı kornerde Ragnar Sigurdsson yine kafayla ağlarımızı sarstı: 2-0. 40. dakikada İrfan Can'ın kullandığı kornerde Dorukhan şık bir kafayla skoru 2-1 yaptı. 73'te Yusuf Yazıcı uzaklardan harika vurdu ancak Halldorsson topu kornere çeldi. 90'da Hakan'ın kafasını da Halldorsson kurtardı maç 2-1 bitti. Grubumuzdaki diğer maçlarda Andorra'yı deplasmanda 4-0 yenen Fransa liderliğe yükseldi. Arnavutluk da evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

BURAK'IN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

önünde en büyük silahımız olan Burak Yılmaz bekleneni veremedi. Tecrübeli yıldız girdiği az sayıda pozisyonu değerlendiremedi.

DURAN TOPLARA TESLİM OLDUK

IZLANDA karşısında çalıştığımız yerden vurulduk!.. Milli Takımımız rakibi önünde ilk yarıda iki basit duran top golüne engel olamadı. Ay-Yıldızlılar hafta boyunca İzlanda'nın duran toplarına çalışmıştı.

İLK YARIDA ÇOK KÖTÜYÜK​



Milli Takımımız dün özellikle iyk yarıda çok kötü bir futbol sergiledi. İki basit gole engel olamayan Milliler ikinci yarıda gol için büyük çaba harcadı. Ancak İzlanda karşısında yenilgiden kurtulamadık.