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  • 11.06.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 22:46

oyuncusu ’ın babası hayatını kaybetti

'nun Yunan cusu ’ın babası , hayatını kaybetti. Kostas Sloukas acı haberi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçı ardından soyunma odasında aldı.

Kostas Sloukas’ın acı günü

'nun Yunan cusu 'ın babası , hayatını kaybetti.

SOYUNMA ODASINDA ÖĞRENDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Acı haberi maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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