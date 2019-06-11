A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu
İzlanda - Türkiye maçı için geri sayım başladı. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, grubun dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oldu. A Milli Futbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısında Ragnar Sigurdsson'un attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Dorukhan Toköz'ün kafa golüyle durum 2-1'e geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele İzlanda'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
11.06.2019 23:57
- Son Güncelleme: 11.06.2019 23:57
23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.
28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.
DİĞER GALERİLER