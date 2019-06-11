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A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu

İzlanda - Türkiye maçı için geri sayım başladı. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, grubun dördüncü maçında İzlanda'ya konuk oldu. A Milli Futbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısında Ragnar Sigurdsson'un attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Dorukhan Toköz'ün kafa golüyle durum 2-1'e geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele İzlanda'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

11.06.2019 23:57 - Son Güncelleme: 11.06.2019 23:57
A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu

İzlanda ile Türkiye arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçını, ev sahibi takım 2-1 kazandı.

A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İzlanda ile Türkiye arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu

21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

A Milliler İzlanda'da kayıp | İzlanda:2 - Türkiye:1 Maç sonucu

30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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