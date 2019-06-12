Anadolu Efes'ten muhteşem geri dönüş... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinin ikinci maçında Lacivert-Beyazlılar ilk yarısında 16 sayı geriye düştüğü maçı 101-93 kazandı. Efes bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirdi.
EFES İKİNCİ YARIDA COŞTU
MAÇA etkili başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-14, devreyi ise 52-40 önde kapattı. 3. periyodu 69-65 geride tamamlayan Efes, son çeyrekteki etkili oyunu ile maçı uzatmaya taşıdı
FENER UZATMALARDA YIKILDI
NORMAL süresi 86-86 biten maçı Efes, 101-93 kazandı ve seri 1-1'e geldi. 4 maç kazanan ekibin lig şampiyonu olacağı final serisinin 3. maçı yarın saat 21.00'de Ülker Arena'da.
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