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  • 11.06.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 21:32

101-93 Beko | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu play-off final serisi ikinci maçında , normal süresi 86-86 biten maçta Beko'yu 101-93 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi.

Anadolu Efes seriyi 1-1'e getirdi!

Tahincioğlu play-off final serisi 2. maçında , Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve 18.45'te başlayan maç Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlandı. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 biten maçta Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO
Anadolu Efes 14-20 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu
Anadolu Efes 40-52 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu
Anadolu Efes 65-69 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu
Anadolu Efes 86-86 Fenerbahçe Beko | Normal süre sonucu

Anadolu Efes, normal süresi 86-86 biten maçta Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi.

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