Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve 18.45'te başlayan maç Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlandı. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 biten maçta Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO

Anadolu Efes 14-20 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu

Anadolu Efes 40-52 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu

Anadolu Efes 65-69 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

Anadolu Efes 86-86 Fenerbahçe Beko | Normal süre sonucu

Anadolu Efes, normal süresi 86-86 biten maçta Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi.