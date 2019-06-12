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  • 12.06.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 10:08

transferinde gaza bastı

Abdullah Avcı ile resmi sözleşmeye imza atan , tecrübeli teknik adamın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalara başladı. Sağ bekte forma giyen Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve sık sık sakatlık problemi yaşaması nedeniyle buraya alternatif arayan siyah beyazlı ekip Antalya'dan için temaslarını hızlandırdı.

Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle sağ bek transferi yapmak isteyen , iki isim için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yetkililerin listesinde Antalyalu ile Başakşehir'den Junior Caiçara bulunuyor. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Sangare için yapılan pazarlıklar devam ediyor.

Antalyaspor'un 5 milyon euro istediği, siyah-beyazlıların ise bonservis bedelini 3 milyon euro civarına düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

JUNİOR İSTEKLİ​
Antalyaspor'a Almanya 3. Lig takımı Osnabrück'ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Milli Takım'a yükselmişti. Bu transfer gerçekleşmediği takdirde yönetim, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi Junior Caiçara'ya yönelecek. Takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Caiçara da Beşiktaş'a gitmek için yönetimden kolaylık bekliyor.

FAVORİ SANGARE
Nazım Sangare Türk pasaportunun bulunması ve 25 yaşında olması sebebiyle sağ bek için favori durumda. Antalyaspor ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan başarılı oyuncu, 56 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti.

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