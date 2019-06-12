A MİLLİ Takım'ın İzlanda kabusu sürüyor... Rakibine karşı dünkü maç öncesi deplasmanda oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlılar, dün de rakibine 2-1 mağlup oldu ve İzlanda'daki kötü serisi devam etti. Milliler, İzlanda'ya karşı deplasmanda oynanan 7 maçın 6'sını kaybederken, sadece 1 kez sahadan beraberlikle ayrılabildik.

TEK PUANIMIZ 1966 YILINDA...

MİLLİ Takımımız, İzlanda deplasmanındaki ilk ve tek puanını ise 1966 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde aldı. Dün akşamki yenilgiyle birlikte İzlanda'daki puan özlemi de 53 yıla çıkmış oldu.

HAMREN: İLK YARI ÇOK İYİYDİK

TÜRKİYE maçı sonrası konuşan İzlanda'nın hocası Erik Hamren ise "İlk yarı çok iyiydi, iyi oynadık. Savunmada kuvvetli durduk. 2 gol bulduk. İkinci yarıda da skoru korumayı başardık" diye konuştu.