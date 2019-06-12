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2 mecburi rotasyon! ve Mathut Tekdemir kadroda yoktu

Güneş maçının 11’inde 2 değişiklik yaptı. Sakatlıkları blunan ile ’in yerine ile o forma giydi.

2 mecburi rotasyon!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş Fransa maçına çıkan kadroda 2 değişiklik yaptı. A 'ın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle maçtan saatler önce kadrodan çıkartıldı. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

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