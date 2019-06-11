Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi... Güneş, İzlanda'ya girişte yaşanan skandalı eleştirirken şunları söyledi:

KABALIK VE TERBİYESİZLİK

"HAVAALANINDA kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Ancak biz yapmadık. Yapanlar düşünsün. Bu olayı üst akıl yaptırmış gibi görünüyor. Bunlar küçük devletlerin işi. Biz büyük bir milletiz küçük şeylerle uğraşmayız"

KAFALAR GERİYE GİTMİŞ...

"BEN 43 sene önce geldim İzlanda'ya. Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş. Bu olaylar insani değeri düşürür. Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Yapılanlar üzücü"

GALİP GELMEK ÇOK ÖNEMLİ

ŞENOL Güneş, İzlanda maçı için ise şunları kaydetti: "Maçı kazanmak istiyoruz. Belki de Fransa maçından daha önemli bir maç. Kazandığımız takdirde yolun yarısını geçeceğimizi düşünüyorum."

TEK YÜREK OLDUĞUMUZU BİLİYORUM

"İZLANDA'YI mağlup ederek Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz. Tek yürek, tek nefes olduğumuzu biliyorum. Türkiye'de herkesin de bizimle aynı düşüncede olduğunun bilincindeyim."