

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Dün havaalanında yaşanan olaylar hakkında konuşan Güneş, "Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Büyük ülkeler küçük işlerle uğraşmaz. Bu küçük ülkelerin işidir." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Futbol, ırk, din ayırt etmeden insanları birleştiren bir şey. İzlanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda sempati topladı. İzlanda için hep iyi izlenimlerim vardı ama artık yok."

"KAFALAR KÜÇÜLMÜŞ"

"Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş."

"Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin."

"Havalimanında olan oldu. Gece saat 3-4 gibi geldik günün tamamını yorgun geçirdik. Normal. Yorgun çıkacağız. 50-60 sene önce bazı yapılanmalar vardı rakibi uyutmamak için. Artık bunları bırakmak lazım. UEFA kontrol etmeli."

"Rakip İzlanda. Daha önce bizim gruptan şampiyonaya katıldı. Tesadüf ki hep karşılaşıyoruz. Daha önce burada yenemedilk. Sert, koşan ve agresif bir takımla oynayacağız. Fransa maçı sonucu ne olursa olsun bu maçın daha önemli olacağını söyledim."

"Yanlışları söyleyerek kimseyi üzmek istemiyorum. Bana komik geldi. Kasıtlı yapıldığı belli. Biz bunları konuşarak hataya düşüyoruz. Kural diyorlar. Ne kuralı?"

"MAÇI KONUŞALIM"

"Ben futbol konuşmak istiyorum. Kıran kırana bir maç olacak. Zaten dün olanları İzlanda'lı yetkililer de öğrenince üzülür. Pasaport kontrolüne girmeden telefon neden alınır ki? Maça dönelim, maçı konuşalım."

"Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da var. Bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Önümüze basamaklar çıkacak, bu basamakları çıkmak da var takılıp düşmek de var. Tüm Türkiye arkamızda biliyoruz."

"Kazanırsak yüzde 70 avantajımız olacak. Emre, Hakan Çalhanoğlu yok. Son maçta sakatlanan Dorukhan ve Mahmut'un durumuna bakacağız. 25 oyuncumuz var sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz."

"Futbol güzellikler işidir. Ülkeler arasında dostluğu pekiştirsin. Güzel maç olsun."