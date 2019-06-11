Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu
Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer dönemine hızlı girdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip başarılı sağ beki sağlık kontrolünden geçirdi. İşte Şener Özbayraklı'nın Galatasaray formasıyla verdiği ilk poz...
11.06.2019 08:59
- Son Güncelleme: 11.06.2019 09:00
DİĞER GALERİLER