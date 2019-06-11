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Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu

Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer dönemine hızlı girdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip başarılı sağ beki sağlık kontrolünden geçirdi. İşte Şener Özbayraklı'nın Galatasaray formasıyla verdiği ilk poz...

11.06.2019 08:59 - Son Güncelleme: 11.06.2019 09:00
Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor...

Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu

Gelecek sezon kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar transfere yoğunlaştı.

Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu

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Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'yı resmen kadrosuna kattı! İşte Şener'in Galatasaray formalı pozu

Takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

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