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Hedef karşısında ilki başarmak

Daha önce deplasmanında 6 karşılaşmaya çıkan ve tek puanını 1996 yılında 0-0’lık sonuçla alabilen Milli Takımımız bu akşam şeytanın bacağını kırmak istiyor...

Hedef ilki başarmak

Milli Takımımız bu akşam kendisine çok ters gelen bir deplasmana çıkacak... Ay-Yıldızlılar, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken birinde ise berabere kaldı. İki ülke , Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı.

O GOL UNUTULMAZ!
Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki diğer müsabakayı 3-0 yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti. Ay-Yıldızlılar, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında rakibini son dakikada Selçuk'un frikik golüyle yenmiş ve EURO 2016'ya gitmişti.

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