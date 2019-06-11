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  • 11.06.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 21:02

Bakan Kasapoğlu, İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan , A 'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. ile görüştü.



Gençlik ve Bpor Bakanı , İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Alfreosdottir ile A 'ın kamp yaptığı otelde görüştü.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.





KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ TAKIMA ZİYARET
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Ay-yıldızlı kafilenin havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için İzlanda'ya giden Bakan Kasapoğlu, kampı ziyaret ederek, millilere moral verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlıların Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep baklavasını da ikram etti.

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