Fenerbahçe Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde serisiye farklı başladı. İlk maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli ekipte 22 sayıyla oynayan Ali Muhammed galibiyetin mimarı olurken ona en büyük destek 17 sayı atan Melih Mahmutoğlu'ndan geldi. Anadolu Efes'te ise 16 sayıyla oynayan Vasilije Micic takımının en skorer ismi oldu. Serinin ikinci maçı 11 Haziran Salı günü oynanacak.

ANADOLU EFES 56-73 FENERBAHÇE BEKO / MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 10-18 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu

Anadolu Efes 32-42 Fenerbahçe Beko | İlk yarı sonucu

Anadolu Efes 36-62 Fenerbahçe Beko | Üçüncü çeyrek sonucu

Mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Fenerbahçe Beko, dengeli geçen ilk çeyrekte kısa oyuncularıyla pota altını zorladı. İki takım da boş atışlardan skor üretemezken 5. dakika 6-6'lık eşitlikle geçildi. Periyodun ikinci bölümünde hücumda tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 8-18. Savunmada da rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in dış atış isabetleriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 16-18. Çeyrek boyunca boyalı alan çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, 16. dakikayı Fenerbahçe Beko, 29-23 üstün geçti. Sloukas, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarına Micic, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer'le yanıt veren ev sahibi ekip, farkın açılmasına engel oldu: 32-35. Ancak son bölümde top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 10 sayılık (42-32) avantajla girdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARI FARKI AÇTI

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14-2'lik serinin ardından 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükselten (56-34) yükselten sarı-lacivertli ekip, sadece 4 sayı yediği üçüncü periyodu 62-36 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, son periyotta da kontrolü elinde tuttu ve 73-56 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.