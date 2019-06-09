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  • 09.06.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 19:44

'dan flaş açıklama: başkanı azmettiricidir!

final serisi 1. maçında Beko, 'i farklı mağlup ederek 1-0 öne geçti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes koçu 'dan sarı lacivertli kulübün başkanı 'a yönelik sert bir açıklama geldi.

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a sert sözler!

play-off final serisi ilk maçında , evinde Beko'ya 17 sayı farkla 73-56 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes başantrenörü çok sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutlayarak konuşmasına başlayan Ergin Ataman, "Bu akşam bizden iyi oynadılar. Euroleague'deki kaybettikleri maçın bir rövanşı olarak görüyorlardı. Onur mücadelesi gösterdiler. Biz ise karşılık veremedik.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili olarak, "Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim" dedi.

Sezonun 80 yada 82. maçı. En kötü basketbolumuzu oynadık. Seride 1-0 öne geçtiler. Şimdi iki gün sonra tekrar oynayacağız. Mental olarak daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Bu akşam mental olarak hazır değildik. Fenerbahçe ise çok kararlı gelmiş" diye konuştu.

"BUNLARI AZMETTİREN KİŞİ DE FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANIDIR"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisi aleyhinde yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Ataman, "Son 10 senedir bu taraftar grubu tarafından maruz kaldım. 'da özellikle final maçında başından sonuna kadar bir grubun ağır hakaretlerine maruz kaldım. Ben de o günkü heyecanla, sonuçta final maçı oynuyorsunuz bir tepki verdim. Bu tepkim tüm Fenerbahçe camiasına değildi. Orada bana küfür ve hakaret eden kişilereydi. Ancak bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulübü Başkanının () açıklama ve azmettiricisidir. Kendisi söyledi, 'Fenerbahçe arenada Ergin Ataman'ı nasıl koruyacağız' diye. O günden beri sosyal medya üzerinden bütün hesaplarıma gelen yüzlerce tehdit ve ağır hakaret var. Bunları bir basın toplantısında gösteririm ama yayınlamıyorum. İnsanın insanlıktan utanacağı hakaret ve küfürler var. Bu akşam da bunları gördük. Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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