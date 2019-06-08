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  • 08.06.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 15:33

Son dakika haberi: Fransa maçı öncesi 'da sakatlık şoku! ...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam Fransa ile mücadele edecek. 'dan bu maç öncesi kötü haber geldi.

Fransa maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku!

Karşılaşma öncesi dün akşam yapılan idmanda yıldız isim sakatlık yaşadı. Hürriyet'in haberine göre; Milan'da forma giyen , dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada oynaması şüpheli gözüküyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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