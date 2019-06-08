Karşılaşma öncesi dün akşam yapılan idmanda yıldız isim sakatlık yaşadı. Hürriyet'in haberine göre; Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada oynaması şüpheli gözüküyor.

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