Karşılaşma öncesi dün akşam yapılan idmanda yıldız isim sakatlık yaşadı. Hürriyet'in haberine göre; Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.
Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada oynaması şüpheli gözüküyor.
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