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  • 08.06.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 10:42

gece yarısı paylaştı! taraftarı çıldırdı...

'ın eski yıldızı 'a doğru... Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'a giden 'in gece yarısı paylaşımı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İşte Ryan Babel'in o paylaşımı.

Babel gece yarısı paylaştı! Taraftar çıldırdı...

'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

İMALI PAYLAŞIM

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan İngiliz ekibi 'a transfer olan Hollandalı yıldızı, Instagram hesabından 'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.

İşte o paylaşım;

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