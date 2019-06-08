8 Haziran Cumartesi Türkiye Fransa maçı canlı izle! TRT 1 Türkiye Fransa maçı izle (Türkiye Fransa maç sonucu). Nefesler tutuldu. Artık heyecan dorukta. Türkiye Fransa Maçı Canlı İzle! Milli maç heyecanı! Türkiye Fransa Canlı Skor Kaç Kaç? TRT1 Canlı İzleme linki burada. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında, A Milli Futbol Takımımız son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı maça kısa zaman kala, futbolseverler de maç bilgileri ile ilgili araştırmalarına başladı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın tamamını Fransız ekibi kazanmış en farklı skor ise 4-0 olmuştu. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair tüm detaylar...

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Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçında Moldova'yı evinde 4-0 mağlup etmişti. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti. 6'şar puanları bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can (Dorukan), Yusuf, Cengiz, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Ndombele, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud

H Grubu'nda oynanacak diğer maçlarda ise Moldova, Andorra'yı, İzlanda, Arnavutluk'u ağırlayacak.

MİLLİLER GALİP GELİRSE İLK OLACAK

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmanın tamamını Fransız ekibi kazanmış en farklı skor ise 4-0 olmuştu.

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak. Bu mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak. Nefeslerin tutulacağı karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçta ise Moldova'yı sahamızda 4-0 mağlup etmişti.

Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk maçında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci mücadelede İzlanda'yı sahasında 4-0 ile geçmişti. Altışar puanı bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik durumda.

Beşinci Karşılaşma Olacak!

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0 mağlup etti.

Şenol Güneş Yönetimindeki 55. Karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. maç

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak. Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

Konya'daki 42 bin kişilik statta ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı 3-0, İzlanda maçını da Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile 2-2 berabere kalırken, UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım 2018'de oynadığı maçta da İsveç'e 1-0 mağlup oldu.