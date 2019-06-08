Bu akşam kalpler Konya'da atacak... Euro 2020 elemelerinde mücadele eden Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 3. maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yı konuk edecek. Konya'da oynanacak zorlu karşılaşma 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven Damir Skomina yönetecek.

GÜNEŞ'LE 4 MAÇTA DA GÜLDÜK

ŞENOL Güneş yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Milliler oynadığı 4 maçı da kazandı. Ay-Yıldızlılar, Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Andorra'yı mağlup ederek 6 puana ulaştı.

MİLLİ TAKIM'DA 4 EKSİK VAR

Milli Takımımız'da sakatlığı bulunan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu, Emre Belözloğlu ve Ozan Kabak forma giyemeyecek. Konuk ekip Fransa'da Ngolo Kante kadroda yer almıyor.

10 YIL SONRA KARŞI KARŞIYAYIZ

Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan yıldızlar topluluğu Fransa ile 10 yıl sonra karşı karşıya geleceğiz. Milli Takımımız, 'Horoz' lakaplı rakibiyle oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

HEDEFİMİZ 217. GALİBİYET

Milliler bu akşam tarihindeki 571. sınavına çıkacak. Ay-Yıldızlılar 216 galibiyet alırken, 221 kez mağlubiyet yaşadı.

TÜRKİYE-FRANSA MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Dorukhan, İrfan Can, Y.Yazıcı, Cengiz, Hakan, Burak

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Ndombele, Matuidi. Pogba. Griezmann. Mbappe. Giroud