Bugünkü
Takvim

Dünya Şampiyonu 'yı konuk ediyor

elemelerinde 2’de 2 yapan Ay-Yıldızlılar’ın zorlu sınavı saat 21.45’te başlayacak. Maçı Sloven hakem Skomina yönetecek. Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan yıldızlar topluluğu ile 10 yıl sonra karşı karşıya geleceğiz.

Bugun menüde Horoz var!

Bu akşam kalpler Konya'da atacak... Euro 2020 elemelerinde mücadele eden Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 3. maçında son Dünya Şampiyonu Fransa'yı konuk edecek. Konya'da oynanacak zorlu karşılaşma 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven Damir Skomina yönetecek.

GÜNEŞ'LE 4 MAÇTA DA GÜLDÜK
ŞENOL Güneş yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Milliler oynadığı 4 maçı da kazandı. Ay-Yıldızlılar, Euro 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Andorra'yı mağlup ederek 6 puana ulaştı.

MİLLİ TAKIM'DA 4 EKSİK VAR
Milli Takımımız'da sakatlığı bulunan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu, Emre Belözloğlu ve Ozan Kabak forma giyemeyecek. Konuk ekip Fransa'da Ngolo Kante kadroda yer almıyor.

10 YIL SONRA KARŞI KARŞIYAYIZ
Dünya sıralamasının zirvesinde yer alan yıldızlar topluluğu Fransa ile 10 yıl sonra karşı karşıya geleceğiz. Milli Takımımız, 'Horoz' lakaplı rakibiyle oynadığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

HEDEFİMİZ 217. GALİBİYET
Milliler bu akşam tarihindeki 571. sınavına çıkacak. Ay-Yıldızlılar 216 galibiyet alırken, 221 kez mağlubiyet yaşadı.

TÜRKİYE-FRANSA MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Dorukhan, İrfan Can, Y.Yazıcı, Cengiz, Hakan, Burak

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Ndombele, Matuidi. Pogba. Griezmann. Mbappe. Giroud

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMilli Takımımız Dünya Şampiyonu Fransa'yı konuk ediyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri