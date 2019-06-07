Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren oyunculara verilen "yılın çaylağı" ödülünü kazandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan, Stuttgart'a transfer olan Ozan, Alman ekibinde 15 maça çıkarken, 3 kez de gol sevinci yaşamayı başardı.
- Spor
- 07.06.2019
- Gazete
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