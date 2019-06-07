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‘Yılın çaylağı’ ödülü ’ın oldu

'dan, 'a olan milli futbolcu , Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren oyunculara verilen "yılın çaylağı" ödülünü kazandı.

Milli yıldıza büyük onur
Alman ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu , Bundesliga'da ilk sezonunu geçiren oyunculara verilen "yılın çaylağı" ödülünü kazandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan, Stuttgart'a olan Ozan, Alman ekibinde 15 maça çıkarken, 3 kez de gol sevinci yaşamayı başardı.

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