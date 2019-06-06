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  • 06.06.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 23:01

Milli Takımı'nda N'Golo Kante maçında forma giyemeyecek

Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde ile oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

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