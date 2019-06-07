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'la 2 yıl sözkeşme uzatan Karaman: Paraya bile bakmadım

’ın mukavelesi 2 yıl uzadı. Başarılı hoca imza töreninde, “Sözleşmede alacağım paraya bile bakmadım” dedi. 'dan KAP'a yapılan açıklamada Karaman'ın yıllık 4.5 milyon TL kazanacağı belirtildi.

Paraya bile bakmadım

Trabzonspor Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Başarılı hoca yönetimden alacağı paraya bile bakmadığını söyleyerek, "Her oyuncu çok değerli. Yönetimden 1 oyuncu bile istemedim. Yönetim gereğini yapar" dedi. 'dan KAP'a yapılan açıklamada Karaman'ın yıllık 4.5 milyon TL kazanacağı belirtildi. Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Başarılı hoca yönetimden alacağı paraya bile bakmadığını söyleyerek, "Her oyuncu çok değerli. Yönetimden 1 oyuncu bile istemedim. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz bu konuyla ilgili insanlar var. Bunların değerlendirmesiyle transfer politikası oluşturacağız" dedi.

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