Geçen sezonun flaş takımlarından Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Görüştüğümüz oyuncular var. 3-4 ismin transferini yüzde 80 oranında bitirdik. 3 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeme şansımız yok" dedi.

ALLAH İNŞALLAH MAHCUP ETMEZ

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün arzumuz, camianın gurur duyacağı, beğenerek izleyeceği bir kadro oluşturmak ve bunun devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak.

"EN ZORU TEKNİK DİREKTÖRLÜK

"Herkesin fedakarlık yapması gerekiyordu. Bu anlamda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tamam başkanlık da Trabzonspor'da biraz sıkıntılıdır, zordur ama en zor olanı Türkiye'de teknik direktörlüktür."

YUSUF'A TEKLİF 12 MİLYON EURO

"Yusuf Yazıcı'ya Lille'den 12 milyon Euro teklif geldi. Lille Kulübü verebileceği maksimum paraya yakın bir teklif yapmıştır ama zaten öyle bir paraya bu kalibredeki oyuncuları gönderme şansımız yok."