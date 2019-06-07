Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde finalin adı kondu: Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko... Yarı final serisinin 3. maçında dün Tofaş'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 76-71 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Sarı-Lacivertliler, adını finale yazdırdı ve Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final serisinin ilk maçı 11 Haziran Salı günü Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.