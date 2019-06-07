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adını finale yazdırdı! Fenerbahçe Beko 76-71

’ı deplasmanda 5 sayı farkla deviren Beko, seriyi 3-0’a getirerek adını finale yazdırdı. ’in rakibi oldu. Final serisinin ilk maçı 11 Haziran Salı günü Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Finalin adı: Efes-Fener

Tahincioğlu 'nde finalin adı kondu: Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko... Yarı final serisinin 3. maçında dün 'a konuk olan , rakibini 76-71 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Sarı-Lacivertliler, adını finale yazdırdı ve 'in rakibi oldu. Final serisinin ilk maçı 11 Haziran Salı günü Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

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