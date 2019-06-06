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  • 06.06.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 20:11

, 'a bildirdi! İşte alacağı ücret

, ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını 'na bildirdi. Buna göre Karaman, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında bordo-mavili kulüpten 4 buçuk milyon TL alacak.

Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret

, 'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, 'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.

Trabzonspor tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Takımı ümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;
2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,
2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir."

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