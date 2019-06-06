Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

AHMET AĞAOĞLU: "ÜNAL KARAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Ünal Karaman ile altyapıya önem vererek çalışmaya başlamıştık. Sevgili hocamıza teknik direktörlüğün ötesinde sorumluluk yüklediğimizin farkındaydık. Hepimiz asli görevlerimizin dışında birçok işle uğraştık. Ben mesela başkan olarak mı hizmet ettim, tahsildar olarak mı bilmiyorum. Sanırım ikincisi. Ben Ünal Karaman'a teşekkür ediyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapmak zorudur. Hele Trabzonspor'da daha da zordur. Allah'a şükür iyi bir şekilde bitirdik."

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