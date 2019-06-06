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  • 06.06.2019 14:08
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 14:14

Son dakika haberi: 2 yıl daha 'da

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan 'da teknik direktör ile yeni sözleşme imzalandı. Bordo mavililer 2 yıl daha Ünal Karaman ile çalışacak.

Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da

, teknik direktör ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

AHMET AĞAOĞLU: "ÜNAL KARAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Ünal Karaman ile altyapıya önem vererek çalışmaya başlamıştık. Sevgili hocamıza teknik direktörlüğün ötesinde sorumluluk yüklediğimizin farkındaydık. Hepimiz asli görevlerimizin dışında birçok işle uğraştık. Ben mesela başkan olarak mı hizmet ettim, tahsildar olarak mı bilmiyorum. Sanırım ikincisi. Ben Ünal Karaman'a teşekkür ediyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapmak zorudur. Hele Trabzonspor'da daha da zordur. Allah'a şükür iyi bir şekilde bitirdik."

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