Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne aday gösterildi.
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