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  • 06.06.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 21:02

'nde finalin adı belli oldu | :76 - TOFAŞ:71 Maç sonucu

Tahincioğlu play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen , finalde 'in rakibi oldu.

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