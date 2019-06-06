Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Ayrıntılar geliyor... Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Anadolu Efes | Anadolu Efes:78 - Galatasaray Doğa Sigorta:72 Maç sonucu
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