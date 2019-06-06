Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü Fransa ile cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Fransa'yı yenebileceklerini söyleyen Yusuf, "Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyo- ruz. Fransa önünde güzel bir oyun oynayacağız" diye konuştu.
MAÇA HAZIRIZ
Çağlar Söyüncü ise zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Ancak hocamızın verdiği taktiksel zihinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İyi geçeceğini düşünüyorum. Biz çıktığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Artık sadece maç saatini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
FRANSA MAÇINA SLOVEN HAKEM
A Milli Takımı'nın Fransa ile cumartesi günü Konya'da oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina'nın yöneteceği açıklandı.
OKAY KADRODAN ÇIKARILDI
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Okay bir süredir bireysel antrenman yapıyordu.
MAÇA HAZIRIZ
Çağlar Söyüncü ise zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Ancak hocamızın verdiği taktiksel zihinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İyi geçeceğini düşünüyorum. Biz çıktığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Artık sadece maç saatini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
FRANSA MAÇINA SLOVEN HAKEM
A Milli Takımı'nın Fransa ile cumartesi günü Konya'da oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina'nın yöneteceği açıklandı.
OKAY KADRODAN ÇIKARILDI
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Okay bir süredir bireysel antrenman yapıyordu.
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