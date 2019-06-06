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ve : ’yı yenebiliriz

A ’ın 2 yıldızı ve , “'yı yenebiliriz” dedi. Ay-Yıldızlı oyuncular, “Zor bir maç olacak. Ancak elimizden gelen mücadeleyi yapacağız” ifadesini kullandı.

Fransa’yı yenebiliriz
Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü Fransa ile cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Fransa'yı yenebileceklerini söyleyen Yusuf, "Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyo- ruz. önünde güzel bir oyun oynayacağız" diye konuştu.

MAÇA HAZIRIZ
Çağlar Söyüncü ise zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Ancak hocamızın verdiği taktiksel zihinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İyi geçeceğini düşünüyorum. Biz çıktığımız her maça kazanmak için çıkıyoruz. Artık sadece maç saatini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

FRANSA MAÇINA SLOVEN HAKEM
A ı'nın Fransa ile cumartesi günü 'da oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina'nın yöneteceği açıklandı.

OKAY KADRODAN ÇIKARILDI
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ dizinden sakatlık yaşayan Okay bir süredir bireysel antrenman yapıyordu.

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