Fenerbahçe Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde bütçe açığını futbolcu satışlarıyla kapatmayı amaçlıyor. Sarı-Lacivertliler bu ay içerisinde UEFA yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmede elinin güçlü olması için önlemlerini almak istiyor. Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Miha Zajc ve West Ham'ın talip olduğu Hasan Ali Kaldırım'ın satışından en kasasına en az 25 milyon euro koymayı hedefliyor. Bu rakamın üstüne çıkma ihtimali de bulunuyor. Önümüzdeki günler sıcak gelişmelere sahne olacak gibi.