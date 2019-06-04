Fenerbahçe ile yolları ayrılacağı konuşulan Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. A spor'un haberine göre sarı-lacivertliler kulübün 29 yaşındaki tecrübeli savunmacısı yeni sezon için Galatasaray ile ön protokol imzaladı.
Fenerbahçe ile yolları ayrılacağı konuşulan Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. A spor'un haberine göre sarı-lacivertliler kulübün 29 yaşındaki tecrübeli savunmacısı yeni sezon için Galatasaray ile ön protokol imzaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.