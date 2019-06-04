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  • 04.06.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 22:49

ile yollarını ayıran 'da! Ön protokol imzalandı...

ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu 'nın yeni takımı belli oldu. Özbayraklı gelecek sezon forması giyeceği öğrenildi.

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