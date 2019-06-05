Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde
Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Venlo'da forma giyen ve 32 maçta 15 gol atan Togolu forvet Peniel Mlapa'yı takibe aldı.
05.06.2019 08:21
- Son Güncelleme: 05.06.2019 08:22
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Siyah beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.
Hollanda basınından ELF Voetbal'un haberine göre Peniel Mlapa, gelecek sezon gollerine Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla devam edecek.
Sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi.
Avcı'nın Peniel Mlapa'ya hayran olduğu vurgulanırken, transfer için yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.