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Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Venlo'da forma giyen ve 32 maçta 15 gol atan Togolu forvet Peniel Mlapa'yı takibe aldı.

05.06.2019 08:21 - Son Güncelleme: 05.06.2019 08:22
Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde

Siyah beyazlılar için son olarak Togolu golcü Peniel Mlapa iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde

Hollanda basınından ELF Voetbal'un haberine göre Peniel Mlapa, gelecek sezon gollerine Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla devam edecek.

Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde

Sezonu Venlo'da kiralık olarak geçiren Togolu golcünün Başakşehir döneminden beri Abdullah Avcı tarafından takip edildiği ifade edildi.

Beşiktaş Togolu Peniel Mlapa'nın peşinde

Avcı'nın Peniel Mlapa'ya hayran olduğu vurgulanırken, transfer için yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.

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