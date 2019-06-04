Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.06.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:05

5 Haziran haberleri - Fenerbahçe transfer haberleri son durum Fenerbahçe'de transfer bombası...

5 Haziran haberlerinde neler var FB transfer gündeminde hangi isimler var? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. BBC muhabiri Simon Stone, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın Fenerbahçe'nin milli futbolcusu 'ı transfer etmek istediğini iddia etti. BBC'de yer alan haberde, West Ham United'ın Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri ile görüştüğünü ve Hasan Ali Kaldırım'ın da West Ham United formasını giymek istediği belirtildi. Bu arada Sarı-lacivertli takım, Benfica'nın ön libero oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı kadrosuna katmak üzere..

Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi! Hasan Ali Kaldırım için BBC'den sürpriz bir iddia geldi. Kanarya transferde ilk imzayı attırmaya çok yakın. Kruse, Skrtel, Neustadter'den de haber var! Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından Ali Koç yönetimi kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ersun Yanal birçok transfer isterken, 5 Haziran 2019 Çarşamba günü Fenerbahçe yönetimi belirlenen oyuncular ile transfer görüşmelerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerini sizler için derledik. İşte Fenerbahçe 5 Haziran son dakika transfer haberleri ve Fenerbahçe transfer haberleri en son durum nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri5 Haziran Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe transfer haberleri son durum Fenerbahçe'de transfer bombası...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri