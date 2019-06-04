Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi! Hasan Ali Kaldırım için BBC'den sürpriz bir iddia geldi. Kanarya transferde ilk imzayı attırmaya çok yakın. Kruse, Skrtel, Neustadter'den de haber var! Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından Ali Koç yönetimi kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ersun Yanal birçok transfer isterken, 5 Haziran 2019 Çarşamba günü Fenerbahçe yönetimi belirlenen oyuncular ile transfer görüşmelerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerini sizler için derledik. İşte Fenerbahçe 5 Haziran son dakika transfer haberleri ve Fenerbahçe transfer haberleri en son durum nedir?