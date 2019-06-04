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'de Fejsa'yı bitirdi! Haftaya geliyor

, 5 sezondur ’da forma giyen ile kesin anlaşma sağladı. Portekiz kulübü ile de bonservis konusunda ihtilaf tamamen ortadan kalkmış durumda... Fejsa ’ın 10 Haziran’daki Litvanya ile oynayacağı maçın ardından ’a gelecek. Fejsa’nın gelmesiyle Topal ya da Jailson’dan birinin satışı söz konusu...

Sarı-Lacivertliler “Sırp kerpeteni” bitirdi

Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlatmanın eşiğine geldi. Portekiz basını, Benfica formasını giyen Ljubomir Fejsa'nın kesin olarak Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Gazeteler, Sarı- Lacivertli kulübün de aynı zamanda Benfica ile bonservis konusunda el sıkıştığını ve ihtilafın ortadan kalktığını manşetlerine taşıdı.

BAŞKANLAR ÖNCEDEN GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Ali Koç'un Lizbon'a giderek Başkanı Vieira ile bizzat görüştüğü ve ikna ettiği de Portekiz basınında yer alıyor. Fejsa da Başkan Vieira'ya ayrılmak istediğini söyleyince işler iyice kolaylaştı.

4 MİLYONA İŞLEM TAMAM...
yönetiminin Benfica ile 4 milyon Euro civarında bir rakama anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Fejsa'nın ayrılmayı net bir şekilde istemesi kozların Fenerbahçe'nin eline geçmesini sağladı.

ŞU ANDA MİLLİ TAKIM KAMPINDA
30 yaşındaki futbolcu F.Bahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imzalayacak. An itibariyle Sırbistan Milli Takım kampında bulunan Fejsa'nın 10 Haziran'daki Litvanya maçının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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