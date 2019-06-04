Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlatmanın eşiğine geldi. Portekiz basını, Benfica formasını giyen Ljubomir Fejsa'nın kesin olarak Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Gazeteler, Sarı- Lacivertli kulübün de aynı zamanda Benfica ile bonservis konusunda el sıkıştığını ve ihtilafın ortadan kalktığını manşetlerine taşıdı.

BAŞKANLAR ÖNCEDEN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'un Lizbon'a giderek Benfica Başkanı Vieira ile bizzat görüştüğü ve ikna ettiği de Portekiz basınında yer alıyor. Fejsa da Başkan Vieira'ya ayrılmak istediğini söyleyince işler iyice kolaylaştı.

4 MİLYONA İŞLEM TAMAM...

Fenerbahçe yönetiminin Benfica ile 4 milyon Euro civarında bir rakama anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Fejsa'nın ayrılmayı net bir şekilde istemesi kozların Fenerbahçe'nin eline geçmesini sağladı.

ŞU ANDA MİLLİ TAKIM KAMPINDA

30 yaşındaki futbolcu F.Bahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imzalayacak. An itibariyle Sırbistan Milli Takım kampında bulunan Fejsa'nın 10 Haziran'daki Litvanya maçının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.