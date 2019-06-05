İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu."
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