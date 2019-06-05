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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:57

Son dakika haberi: kadrodan çıkarıldı

'ımızın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milli Takım'da şok! Kadrodan çıkarıldı

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen , sakatlığı nedeniyle A 'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu."

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