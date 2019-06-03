Milan Çalhanoğlu'nu satış listesine koydu

Yeni sezonda kadrosunda önemli bir değişime gitmeye hazırlanan Milan'da satış listesine konan isimler belli oldu. La Gazetta dello Sport, ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun dışında Diego Laxalt, Samu Castillejo ve Andrea Bertolacci ile de yolların ayrılacağını yazdı. Hakan'a Almanya'dan talipler olduğu belirtildi.