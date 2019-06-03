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  • 03.06.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 14:49

'den paylaşımı!

ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu , önceki gün Türkiye’den ayrıldı. Roberto Soldado ve ailesi 9 bavuluyla havalimanında böyle görüntülendi. Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü Roberto Soldado için resmi hesabından bir veda mesajı yayınlandı.

'Yolun açık olsun matador'

İstanbul Havalimanı'nda eşi Rocio Millan ve çocuklarıyla görüntülenen Soldado ile ailesine ait 9 bavul, 3 büyük çanta vardı.

ATİBA TEK VALİZLE GİTTİ

Beşiktaşlı topçu Atiba Hutchinson da havalimanındaydı. Ünlü futbolcu tek valizle tatile gitti.

'YOLUN AÇIK OLSUN MATADOR'

'deki sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli ekipten ayrılan için kulüpten veda paylaşımı geldi.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, yayınladığı görselli gönderide İspanyol golcü için, ''Yolun açık olsun Matador. Her zaman kalbimizde olacaksın'' mesajını yayınladı.

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