Roberto Soldado evini boşalttı!

F.Bahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşalttı. 30 Haziran'da Sarı-Lacivertlilerle imzaladığı sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcu, dün evinden kolilerin olduğu fotoğrafı paylaştı.
F.Bahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşalttı. 30 Haziran'da Sarı-Lacivertlilerle imzaladığı sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcu, dün evinden kolilerin olduğu fotoğrafı paylaştı.
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