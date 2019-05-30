Bugünkü
Takvim

'nin golcüsü 'dan veda niteliğinde paylaşım

İspanyol golcü, taşınma fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

Roberto Soldado evini boşalttı!

F.Bahçe'de 2 yıl forma giyen , 'daki evini boşalttı. 30 Haziran'da Sarı-Lacivertlilerle imzaladığı sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcu, dün evinden kolilerin olduğu fotoğrafı paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado'dan veda niteliğinde paylaşım
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri