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  • 03.06.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 16:06

'in yeni hocası oldu

Son dakika haberine göre Medipol 'in yeni hocası teknik direktör oldu. Genç teknik adamla anlaşma sağlandığı ve resmi imzanın 10 Haziran tarihinde basının karşısında atılacağı belirtildi.

Turuncu lacivertliler ile genç hoca arasındaki imza Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol , teknik direktör ile her konuda anlaşma sağladı.

Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

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