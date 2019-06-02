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  • 03.06.2019 07:57
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 07:57

Roma, için yapılan 28 milyon euroluk teklifini reddetti!

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu 'le ilgili İtalyan basını bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için İngiltere'den gelen 28 milyon euroluk teklifin reddedildiği öne sürüldü.

28 milyon euroluk teklife ret!

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu 'le ilgili İtalyan basınından bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddiası geldi.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümlerinde çok az süre alabilen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ekibi Everton'ın yaptığı 28 milyon euroluk teklifin reddedildiğini yazdı.

Haberde sezon başından bu yana Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılan Cengo için yapılan teklifin Roma tarafından yetersiz bulunduğu ifade edildi. Roma'yla sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

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