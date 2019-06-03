Yeni sezonun yapılanmasında orta alana çok büyük bir önem veren Fenerbahçe bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği Benfica'lı Ljubomir Fejsa'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Portekiz basını resmi imzaların çok kısa süre içinde atılacağını yazdı.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Uzun süredir transfer için devrede olan Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa ile prensip anlaşması sağlamıştı. O Jogo gazetesine göre Sarı-Lacivertliler, Benfica ile pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

BENFİCA'YA BASKI YAPIYOR!

F.Bahçe'nin son olarak 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazan O Jogo, tranferin 4-4.5 milyon Euro'ya biteceğini ifade etti. Fejsa'nın Benfica yönetimine transferi için baskı yaptığı da belirtiliyor.

FEJSA GELİRSE, JAİLSON GİDER

Transferin bitmesine durumunda Yanal'ın sıcak bakmadığı Jailson'un satılmasına kesin gözüyle bakılıyor... 2013 yılından bu yana Benfica formasını giyen Fejsa 164 maçta 2 gol atarken, asist yapmadı.

SON 4 YILDA TEK GOLÜ BEŞİKTAŞ'A

Defansif olarak pozisyonunun en iyilerinden biri olan Ljubomir Fejsa'nın buna karşın hücumdaki yetenekleri çok kısıtlı... Sırp yıldız, Benfica formasıyla son 4 yıldaki tek golünü 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a atmıştı. Benfica'nın 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3 sona ermişti.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

2013 yılından bu yana Benfica formasını giyen Fejsa müthiş istikrarı ile dikkat çekiyor. Sırp yıldız, bu sezonun 2. yarısı hariç tüm sezonlarda düzenli görev yaptı.



ALTERNATİFİ WALACE Mİ?

Alman basını, Fenerbahçe'nin Bundesliga'dan düşen Hannover'de oynayan Walace Souza Silva ile ilgilendiğini yazdı. Sarı- Lacivertliler'in Brezilyalı ön liberoyu Fejsa'ya alternatif olarak düşündüğü öğrenildi. Walace 5 kez Brezilya formasını giydi.