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’dan yeşil ışık! Fejsa an meselesi

Portekiz yazılı basınında yer alan habere göre , ’nin istediği Fejsa için Sarı-Lacivertli kulübe görüşme nizi verdi. Sırp oyuncu kabul ederse cüzi bir bonservisle satış geerçkleşecek.

Fenerbahçe ilk transferine çok yakın

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer etmek istediği iddia edilen Ljubomir Fejsa için Portekiz basınında çarpıcı haberler yer aldı. Sporx.com'un servis ettiği habere göre yıllık 3 milyon Euro ücret alan Sırp ön libero'nun ücretinin Benfica'ya fazla geldiği, bu nedenle Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakıldığı belirtildi.

FEJSA BENFİCA'YA AĞIR GELDİ!
Portekiz gazetesi O Jorgo'da yer alan habere göre Ljubomir Fejsa'nın 2 yıl daha sözleşmesinin olması Benfica'yı oldukça zorladığı son dönemde formasını Samaris'e kaptıran Fejsa'nın da teklife sıcak baka.bakabileceği ifade edildi. Record gazetesinde ise başka ayrıntılar da yer aldı.

SÖZ SIRASI LJUBOMİR FEJSA'DA
Record gazetesindeki habere göre Fejsa için Benfica Başkanı Vieira'nın Fenerbahçe'ye şartlı bir onay verdiği belirtildi. Sırp oyuncuyla görüşme izni veren Benfica'nın Fejsa'nın 'evet' demesi durumunda cüzi bir bonservis bedeli isteyeceğinin altı çizildi. Ljubomir Fejsa 164 kez Benfica forması giydi.

30 yaşındaki ön libero Sırbistan Milli Takım formasını 24 kez giydi. 2013'ten bu yana 'da oynuyor. Çabuk bir orta saha oyuncusu olan Fejsa, ayaklarına da hakim bir oyuncu profili çiziyor.

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