Onu ucuza satmayız G.Saray, Belhanda için 11 milyon Euro istiyor.

G.Saray Yönetimi geride kalan sezonun devre arasında Belhanda'nın satışı için Al İttihadi ile anlaşmış ancak Fatih Terim transfere izin vermemişti. Şampiyonlukta katkısı olan Belhanda için fikir değiştiren Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncu için 11 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.