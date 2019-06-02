Bugünkü
Takvim

Onu ucuza satmayız

G.Saray, Belhanda için 11 milyon Euro istiyor.

Onu ucuza satmayız
G.Saray Yönetimi geride kalan sezonun devre arasında Belhanda'nın satışı için Al İttihadi ile anlaşmış ancak Fatih Terim transfere izin vermemişti. Şampiyonlukta katkısı olan Belhanda için fikir değiştiren Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncu için 11 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriOnu ucuza satmayız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri