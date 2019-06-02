İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına ön elemede 'Şampiyonlar Yolu'ndan 4 takım, 'Lig Yolu'ndan ise 2 takım katılacak. Şampiyonlar Yolu'ndaki en iyi takımlar olarak Young Boys, Ajax, Kızılyıldız, Celtic dikkat çekiyor. Lig Yolu'nda ise Porto, PSV Eindhoven, Basel dikkat çeken takımlar arasında yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan Tottenham ve Liverpool'un gruplara direk girecek olması nedeniyle buradan gelecek 'grup aşamasına direkt katılım hakkı' Avusturya şampiyonu olan RB Salzburg'a devredildi. UEFA Avrupa Ligi'nden gruplara katılım hakkı ise Chelsea'nin kupa kazanması nedeniyle Lyon'un oldu.