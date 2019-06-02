İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2019/20 sezonunda direkt katılım sağlayarak ülkemizi grup aşamasında temsil edecek olan şampiyon Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin önemli bir kısmı da belli oldu. Liverpool'un kupayı kazanması sonrası ilk torbadaki tüm takımlar netleşti. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

02.06.2019 07:18 - Son Güncelleme: 02.06.2019 07:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





