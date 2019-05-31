Beşiktaş ile anlaşmaya varan Abdullah Avcı, bugün saat 13:00 sıralarında siyah-beyazlı takımın tesislerine giderek incelemelerde bulundu. Tesis personeli ile de tanışan Avcı, Beşiktaş'ın antrenman sahaları, konaklama alanları, spor salonları ve yemek alanlarını bizzat inceledi.

PARA KONUSU AÇILMADI

Son iki sezon yaşanan başarısızlık nedeniyle futbol şubesinde daralmaya gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, deyim yerindeyse 2. FEDA dönemini başlattı. Siyah-beyazlı kulüpteki maddi sıkıntıları bilerek göreve gelen Avcı'nın yönetimle hiç para konuşmadığı ortaya çıktı.

PRENSİBİNDEN VAZGEÇMEDİ

Şenol Güneş'e 2.5 milyon euro veren Mircea Lucescu için ise 2 milyon euroyu gözden çıkaran yönetimin, Abdullah Avcı'ya yıllık 10-12 milyon lira ödeyeceği aktarıldı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca tüm sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden yapan Avcı'nın bu prensibini Beşiktaş'ta devam ettireceği vurgulandı.

ORMAN, ÜRKMEZGİL'İ GÖREVLENDİRDİ

Başkan Fikret Orman'ın göreve geldiği ilk yıllardan itibaren Avcı'yı iş başına getirmek istediği camiada biliniyordu. Orman bu kez vakit kaybetmeden işi bitirmek niyetindeydi ve bunun için Abdullah Avcı ile yakın dostluğu bulunan siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil'i görevlendirdi.