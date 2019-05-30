GaleriSpor

Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı geliyor... Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör transferinin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

30.05.2019 15:02 - Son Güncelleme: 30.05.2019 15:11
Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

BAŞAKŞEHİR VEDA MESAJI YAYINLADI

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaştı. Başakşehir, kulübü Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

Abdullah Avcı'nın şartlarından biri ekibiyle gelmek istemesi…

Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

Beşiktaş- Abdullah Avcı birlikteliği henüz resmiyet kazanmadı ancak anlaşmanın detayları ve transferle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

Görüşmede para ve sözleşme süresi gündeme gelmese de Avcı, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte o isimler