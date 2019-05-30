Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı geliyor... Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör transferinin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
30.05.2019 15:02
- Son Güncelleme: 30.05.2019 15:11
BAŞAKŞEHİR VEDA MESAJI YAYINLADI
Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaştı. Başakşehir, kulübü Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.
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