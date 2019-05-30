Beşiktaş Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı

BAŞAKŞEHİR VEDA MESAJI YAYINLADI

Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaştı. Başakşehir, kulübü Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.