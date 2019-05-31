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  • 31.05.2019 12:45
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 12:45

Milli Takımı'nın hocası hastaneye kaldırıldı

Bir dönem ülkemizde de görev yapan ve uzun süredir Milli Takımı'nın başında bulunan , sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Alman teknik adam "Önümüzdeki dört hafta boyunca dinlenmem gerekiyor." dedi.

Milli Takımı'nın deneyimli Teknik Direktörü , bu sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Dolaşım sistemindeki bozukluk nedeniyle tedavi altına alınan Löw'ün ameliyat olmasını gerektirecek bir durumun olmadığı öğrenildi.

Rahatsızlığıyla ilgili açıklama yapan 59 yaşındaki teknik adam durumunun iyi olduğunu aktarırken, ''Kendimi daha iyi hissediyorum fakat önümüzdeki dört hafta boyunca dinlenmem gerekiyor. Antrenör ekibimle sürekli iletişim halindeyim. Her iki maç için de iletişimde olacağız'' diye konuştu.

Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynayacağı Estonya ve Belarus maçlarında ekibinin başında yer alamayacak. Löw'ün yardımcılarından Marcus Sorg'un bu iki maçta Löw'ün yerini alacağı açıklandı.

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