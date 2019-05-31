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  • 31.05.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 15:43

Son dakika: 'in listesi belli oldu!

Başkan Adayı 'in listesi belli oldu! Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan, Hamit Altıntop bulunuyor.

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı adayı 'in listesi belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Nihat Özdemir'in listesinde; Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan ve Hamit Altıntop yer alıyor.

İŞTE SEÇİM PROGRAMI

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

TFF MEDYA BİLGİLENDİRMESİ YAYINLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu, 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara JW Marriott Hotel'de toplanacak.

Olağan Seçimli Genel Kurulu takip edecek medya mensuplarının daha rahat çalışabilmesi için çeşitli önlemler alındı. Akreditasyon sisteminin uygulanacağı Genel Kurul salonuna, Türkiye Spor Yazarları Derneği üzerinden önceden akredite olmuş medya mensupları alınacak. Akreditasyon kartlarının dağıtımı, Cumartesi günü saat 09.30'dan itibaren salonun girişinde kurulacak medya masasından yapılacak.

Genel Kurul salonunun arka bölümünde kameralar için platform hazırlanırken ses dağıtımı, mikserler aracılığıyla yapılacak. Bu nedenle Olağan Seçimli Genel Kurul'u takip edecek tüm kameramanların tripod ve ses kablolarını yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Toplantı düzeninin sağlanması amacıyla Genel Kurul salonu içerisinde kameramanların ve foto muhabirlerinin dolaşmasına izin verilmeyecek. Ancak kameraman, foto muhabiri ve muhabirler fuayede yer alan panoları önünde çekim ve röportaj yapabilecek. Olağan Seçimli Genel Kurulu takip edecek kameramanların fuaye röportaj alanındaki ve salonun arka bölgesindeki kurulumlarını en geç saat 10.30'a kadar yapmaları gerekiyor.

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